Заместитель главы Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов прокомментировал предложенные в России меры по ужесточению законодательства, касающегося трудовых мигрантов.

В частности, он высказался о законопроекте, который недавно был внесен в Госдуму РФ. Ряд депутатов предложили запретить мигрантам работать в сферах школьного и дошкольного образования, медицины и фармацевтики, а также в пассажирских перевозках, курьерской доставке и других видах деятельности, которые могут приносить доход выше среднего или быть востребованными гражданами России.

Байсалов подчеркнул, что предложенные меры не должны касаться граждан Кыргызстана, учитывая основополагающие принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который гарантирует свободный и равноправный доступ к трудовому рынку для всех его участников.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Госдуме РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку», — написал Байсалов в соцсети X.

«В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран, нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — добавил Байсалов.

Кыргызстан стал членом ЕАЭС в 2015 году, и одной из ключевых целей организации является экономическая интеграция, обеспечивающая свободу движения товаров, лиц, услуг и капитала между странами-участницами, к которым относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.