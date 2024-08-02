В связи с гибелью председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Турции объявлен однодневный национальный траур. В знак скорби флаги приспущены до полумачты в посольстве Турции в Тель-Авиве и генеральном консульстве в палестинской части Иерусалима.

Этот жест вызвал негативную реакцию со стороны Израиля. Министр иностранных дел Израиля сделал ряд оскорбительных комментариев в адрес Турции в связи с приспущенными флагами.

В ответ на эти заявления представитель МИД Турции Онджу Кечели выступил с резкой отповедью. «Убивая переговорщиков и угрожая дипломатам, вы не достигнете мира», — написал Кечели на своей странице в социальных сетях и подчеркнул неприемлемость высказываний израильского министра.

Исмаил Хания был убит в результате атаки Израиля в Тегеране. Трагедия произошла на следующий день после участия Хании в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Израильские военные отказались комментировать информацию об атаке.

В связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представляет страну на похоронах Хании, которые проходят 2 августа в столице Катара Дохе.