ТУРЦИЯ
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Турция ответила Израилю
Приспущенные флаги в турецких дипмиссиях вызвали гневную реакцию Израиля. Анкара ответила на оскорбительные комментарии израильской стороны
Турция ответила Израилю
Фото: АА / Others
2 августа 2024 г.

В связи с гибелью председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Турции объявлен однодневный национальный траур. В знак скорби флаги приспущены до полумачты в посольстве Турции в Тель-Авиве и генеральном консульстве в палестинской части Иерусалима.

Этот жест вызвал негативную реакцию со стороны Израиля. Министр иностранных дел Израиля сделал ряд оскорбительных комментариев в адрес Турции в связи с приспущенными флагами.

В ответ на эти заявления представитель МИД Турции Онджу Кечели выступил с резкой отповедью. «Убивая переговорщиков и угрожая дипломатам, вы не достигнете мира», — написал Кечели на своей странице в социальных сетях и подчеркнул неприемлемость высказываний израильского министра.

Исмаил Хания был убит в результате атаки Израиля в Тегеране. Трагедия произошла на следующий день после участия Хании в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Израильские военные отказались комментировать информацию об атаке.

В связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представляет страну на похоронах Хании, которые проходят 2 августа в столице Катара Дохе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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