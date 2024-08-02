Южная Корея выразила соболезнования северокорейцам, пострадавшим в результате серьезных наводнений на северо-востоке КНДР. Сеул заявил о готовности «оперативно предоставить остро необходимые предметы для пострадавших из гуманизма и любви к северокорейскому народу как к соотечественникам».

В последние дни Северная Корея сообщила о сильных наводнениях вблизи устья реки Ялу вблизи границы с Китаем. Государственные СМИ сообщили, что были затоплены дороги, железные дороги и более 4100 домов, а также большие участки сельскохозяйственных угодий. Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитался об эвакуации более 4 тыс. человек из пострадавших районов.

«Мы выражаем искренние соболезнования северокорейцам, которые понесли серьезный ущерб от проливных дождей», — говорится в заявлении правительства Южной Кореи.

Сеул уточнил, что готов к диалогу через два корейских общества Красного Креста, чтобы определить размер и другие детали гуманитарной помощи. Южнокорейские официальные лица заявили, что готовы предоставить продовольствие и медикаменты.

Предложение стало необычным шагом к примирению на разделенном Корейском полуострове. Еще неделю назад две страны обвиняли друг друга в «грубых и грязных» провокациях, поскольку Северная Корея отправляла воздушные шары с мусором через межкорейскую границу, а Юг в ответ транслировал на Север через громкоговорители южнокорейскую музыку.

У Северной и Южной Кореи было редкое сближение, когда их лидеры встретились на пограничном саммите в 2018 году. Но отношения испортились после того, как встречи Кима и Трампа закончились в 2019 году без соглашения о том, как свернуть программу создания ядерного оружия в КНДР. С тех пор Северная Корея активизировала свои ракетные испытания, а также прекратила контакты с Югом.

Две Кореи и ранее иногда использовали гуманитарные проекты, такие как временные воссоединения семей, разделенных Корейской войной, начавшейся в 1950 году, чтобы восстановить диалог и ослабить напряженность.