Главные моменты из жизни лидера ХАМАС Исмаила Хании

Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАС, посвятил свою жизнь палестинскому движению сопротивления, стремясь освободить Палестину от израильской оккупации. До своего убийства Тель-Авивом 31 июля он играл ключевую роль в этой борьбе. Вот некоторые моменты его жизни #trtнарусском #палестина #ХАМАС #хания #исмаилхания #лидерХАМАС #новости