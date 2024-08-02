ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Главные моменты из жизни лидера ХАМАС Исмаила Хании
Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАС, посвятил свою жизнь палестинскому движению сопротивления, стремясь освободить Палестину от израильской оккупации. До своего убийства Тель-Авивом 31 июля он играл ключевую роль в этой борьбе. Вот некоторые моменты его жизни #trtнарусском #палестина #ХАМАС #хания #исмаилхания #лидерХАМАС #новости
Главные моменты из жизни лидера ХАМАС Исмаила Хании / Others
2 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us