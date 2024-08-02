2 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Главные моменты из жизни лидера ХАМАС Исмаила Хании
Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАС, посвятил свою жизнь палестинскому движению сопротивления, стремясь освободить Палестину от израильской оккупации. До своего убийства Тель-Авивом 31 июля он играл ключевую роль в этой борьбе. Вот некоторые моменты его жизни #trtнарусском #палестина #ХАМАС #хания #исмаилхания #лидерХАМАС #новости
Главные моменты из жизни лидера ХАМАС Исмаила Хании / Others
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