Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется в Аддис-Абебу, где планирует провести встречи с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Али и министром иностранных дел Тайе Селассие. Основное внимание на переговорах будет уделено двусторонним отношениям Турции и Эфиопии, а также вопросам региональной политики.

Дипломатические отношения между Турцией и Эфиопией уходят корнями в далекое прошлое, еще до основания Турецкой Республики. Турция открыла свое посольство в Аддис-Абебе в 1926 году, а Эфиопия — свое посольство в Анкаре в 1933 году. Несмотря на временное закрытие эфиопского посольства в 1984 году, оно было вновь открыто в 2006.

Турецко-эфиопские отношения активно развиваются, укрепляясь за счет регулярных контактов и взаимных визитов. Если в 2000 году торговый оборот между странами составлял около 27 млн долларов, то к 2023 году этот показатель вырос до 345 млн долларов. В планах — увеличить этот объем до 1 млрд долларов в ближайшие пять лет.

Кроме того, Турция занимает одно из ведущих мест среди стран, инвестирующих в Эфиопию. Интерес турецких компаний к Эфиопии продолжает расти, что было подтверждено на Турецко-эфиопском бизнес-форуме, прошедшем в Стамбуле в мае 2024 года, на котором собрались представители 70 эфиопских и 250 турецких компаний.

Эфиопия, самая крупная страна в мире без выхода к морю, потеряла доступ к Красному морю после обретения независимости Эритреей в 1991-1993 годах. Восстановление доступа к морю остается важным вопросом для Эфиопии.

Территориальный конфликт между Эфиопией и Сомали усугубляет ситуацию. В мае этого года Эфиопия обратилась к Турции за поддержкой в разрешении конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял специального представителя премьер-министра Эфиопии и министра иностранных дел, обсудив необходимость турецкого посредничества.

По поручению президента Эрдогана Турция взяла на себя роль посредника. Хакан Фидан провел переговоры с коллегами из Эфиопии и Сомали, а также принял их в Анкаре 1 июля. В ходе встречи стороны выразили намерение разрешить конфликт мирным путем и договорились вновь встретиться в сентябре.

Международное сообщество положительно оценило усилия Турции по открытию канала для диалога между Эфиопией и Сомали, несмотря на нарастающую напряженность в регионе.