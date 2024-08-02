ПОЛИТИКА
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ЕС заинтересован в укреплении отношений с Центральной Азией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе визита в Казахстан провел переговоры с президентом Токаевым и министром Нуртлеу, обсудив развитие Транскаспийского маршрута
ЕС заинтересован в укреплении отношений с Центральной Азией
Фото: Пресс-служба президента Казахстана / Others
2 августа 2024 г.

1 августа Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Казахстан с двухдневным визитом. В ходе встреч с министром иностранных дел Муратом Нуртлеу и президентом Касым-Жомартом Токаевым Боррель обсудил ключевые вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сотрудничества в области добычи критических минералов и соблюдения Казахстаном западных санкций против России.

На брифинге для СМИ в Астане Боррель отметил, что это его второй визит в Казахстан на посту представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и подчеркнул важность этого визита в контексте его завершающегося мандата через три месяца.

«Для меня было очень важно приехать в Астану, чтобы подтвердить сильную заинтересованность и приверженность Евросоюза к укреплению сотрудничества с Центральной Азией, особенно с Казахстаном как самой сильной страной в регионе», — подчеркнул он.

Боррель высоко оценил стратегическое положение Казахстана, называя его «мостом между Европой и Азией», и отметил важность политических и экономических реформ, проводимых под руководством президента Токаева. Он также упомянул, что Казахстан стал первым государством в регионе, подписавшим с ЕС меморандум о сотрудничестве в сфере поставок важнейших видов сырья. «Важнейшие виды сырья — это то, на чем нам будет необходимо сфокусироваться в будущем», — отметил Боррель, добавив, что диверсификация и устойчивость цепочек поставок должны быть взаимовыгодными.

Он также приветствовал стремление Казахстана присоединиться к недавно запущенному форуму партнерства по безопасности минеральных ресурсов, подчеркивая значимость будущих инвестиций для развития Транскаспийского коридора. Визит Борреля в Астану проходит на фоне подготовки к первому саммиту «ЕС-Центральная Азия», который планируется провести в Самарканде.

3 августа верховный представитель ЕС намерен посетить Кыргызстан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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