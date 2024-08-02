В Дохе сотни человек отдали дань памяти убитому главе ХАМАС

Сотни человек пришли в мечеть имама Абдул Вахаба в Дохе, чтобы почтить память главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Рядом с телом убитого лидера прочитали поминальную молитву — дженаза. Исмаил Хания будет похоронен на кладбище города Лусаил, к северу от Дохи. #trtнарусском #похороны #хания #катар #доха #новости #трт #новостимира