ПОЛИТИКА
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В Дохе сотни человек отдали дань памяти убитому главе ХАМАС
Сотни человек пришли в мечеть имама Абдул Вахаба в Дохе, чтобы почтить память главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Рядом с телом убитого лидера прочитали поминальную молитву — дженаза. Исмаил Хания будет похоронен на кладбище города Лусаил, к северу от Дохи. #trtнарусском #похороны #хания #катар #доха #новости #трт #новостимира
В Дохе сотни человек отдали дань памяти убитому главе ХАМАС / Others
2 августа 2024 г.
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