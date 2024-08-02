В конце июня представители ЦРУ провели секретную встречу с офицерами российской разведки в одной из ближневосточных столиц. На встрече обсуждалось последнее предложение США по обмену заключенными, включая россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили.

Как сообщает CNN, ключевым моментом сделки стало предложение обменять Красикова на американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. По информации CNN, Россия согласилась на сделку в начале июля, что было подтверждено 17 июля. Важную роль сыграл президент Байден, убедивший канцлера Германии Шольца освободить Красикова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры велись в основном по линии ФСБ-ЦРУ.

В результате обмена в Россию вернулись десять человек, включая Красикова. США получили троих граждан и одного обладателя грин-карты. Германии были переданы несколько ее граждан, включая приговоренного к смертной казни в Беларуси.

Белый дом заявил о возвращении Уилана, Гершковича, Курмашевой и Кара-Мурзы, хотя последнего не было среди встреченных Байденом и Харрис у трапа самолета.

Ранее стало известно, что Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран. Успешное проведение обмена подтвердило важную роль Турции как посредника в международных отношениях, особенно в период растущей глобальной напряженности.