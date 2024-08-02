Наводнения, вызванные тайфуном «Гаеми» в южной провинции Китая Хунань, унесли жизни по меньшей мере 30 человек, еще 35 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили местные власти.

Агентство «Синьхуа» сообщило о значительном материальном ущербе в восьми городах региона.

Город Цзысин принял на себя основной удар тайфуна в провинции Хунань, где за 24 часа выпало 673,9 мм осадков, как сообщили местные власти. Это эквивалентно четверти среднегодового объема.

По словам одного из чиновников, в 149 деревнях отключилось электричество, в 78 - связь, был разрушен 1641 дом и обрушились 1345 участков дорог.

Пострадало около 118 тыс. жителей Цзысина, или треть его населения, и было повреждено около 14 тыс. гектаров посевов, добавил чиновник.

В город прибыл премьер-министр Китая Ли Цян.

По словам местного чиновника по чрезвычайным ситуациям Цао Чжуншэна, в некоторые районы пришлось доставлять грузы по воздуху.

В провинции Хунань от дождей пострадали 1,15 млн человек, а прямой экономический ущерб составил 849 млн.

На этой неделе спасатели бросились заделывать прорвавшуюся дамбу на реке Хуаншуй, а 28 июля были зафиксированы еще два случая прорыва дамб.

Замглавы Национального климатического центра Цзя Сяолун заявил в четверг, что в августе Китай ждет еще более суровая погода. Во многих регионах ожидается существенно больше осадков, чем в соответствующие периоды предыдущих лет.

Экстремальные погодные условия ограничили работу китайских заводов в июле, а высокие температуры и наводнения помешали строительному сектору. На это указали официальные данные на этой неделе, отразившие промышленную активность в прошлом месяце.