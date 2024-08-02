Сотрудники ДПС Бангкока спешат доставить сердце для трансплантации

Сотрудники дорожной полиции Бангкока, с большой скоростью преодолевая поток машин, спешат доставить сердце из аэропорта Дон Муанг в больницу Сирирадж. В итоге, по словам хирургов, трансплантация прошла успешно, и реципиент сейчас восстанавливается в больнице. #trtнарусском #трансплантация #тайланд #банкок #пересадка #новости #трт #новостимира