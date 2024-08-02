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Что происходит в отношениях Турции и Армении?
Турция и Армения продолжают курс на нормализацию отношений. Спецпредставители двух стран 30 июля встретились в пограничном пункте Алиджан-Маргара. Турецкую сторону представлял спецпосланник МИД страны Сердар Кылыч, со стороны Армении выступал заместитель председателя Национального собрания республики Рубен Рубинян. О чем договорились Анкара и Ереван — в материале TRT на русском. #trtнарусском #армения #турция #новости #трт
Что происходит в отношениях Турции и Армении? / Others
2 августа 2024 г.
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