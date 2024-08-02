Что происходит в отношениях Турции и Армении?

Турция и Армения продолжают курс на нормализацию отношений. Спецпредставители двух стран 30 июля встретились в пограничном пункте Алиджан-Маргара. Турецкую сторону представлял спецпосланник МИД страны Сердар Кылыч, со стороны Армении выступал заместитель председателя Национального собрания республики Рубен Рубинян. О чем договорились Анкара и Ереван — в материале TRT на русском. #trtнарусском #армения #турция #новости #трт