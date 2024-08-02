Франция призвала своих граждан, проезжающих через Иран, покинуть страну «как можно скорее».

Этот шаг связан с повышенным риском военной эскалации в регионе, говорится в сообщении французского МИД.

«Напоминаем, что вся территория Ирана отмечена красным цветом на карте рекомендаций для путешественников. Поэтому гражданам Франции официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, независимо от причин», - добавили в ведомстве.

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате ночного нападения в Тегеране на этой неделе усилило опасения по поводу разрастания региональной войны.