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Франция просит граждан немедленно покинуть Иран
МИД Франции выпустил заявление с призывом к согражданам покинуть Иран «как можно скорее»
Франция просит граждан немедленно покинуть Иран
Фото: Reuters / Others
2 августа 2024 г.

Франция призвала своих граждан, проезжающих через Иран, покинуть страну «как можно скорее».

Этот шаг связан с повышенным риском военной эскалации в регионе, говорится в сообщении французского МИД.

«Напоминаем, что вся территория Ирана отмечена красным цветом на карте рекомендаций для путешественников. Поэтому гражданам Франции официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, независимо от причин», - добавили в ведомстве.

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате ночного нападения в Тегеране на этой неделе усилило опасения по поводу разрастания региональной войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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