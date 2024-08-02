Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем участии в обмене заключенными между Россией и Западом. Он также заявил, что президент США Джо Байден «не имел никакого отношения» к организации подготовки обмена.

«Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Мы договорились, что тихо будем делать — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей», - цитирует слова белорусского президента агентство «Белта».

Он объяснил также свое решение помиловать Рико Кригера - приговоренного накануне обмена к смертной казни гражданина ФРГ.

«Отдали немца, чтобы помочь людям забрать этих бедолаг. Что в этом плохого? И немец этот жив, и этого парня спасли», - заявил Лукашенко.

Упоминая «этого парня», Лукашенко, вероятно, имел в виду спецназовца ФСБ Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненный тюремный срок за убийство Зелимхана Хангошвили - бывшего чеченского полевого командира. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в спецслужбах назвало Красикова центральной фигурой для российской стороны переговорного процесса.