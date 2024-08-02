Тайваньская боксерша Лин Ю-Тин в пятницу одержала победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана в поединке на Олимпийских играх в Париже со счетом 3:0.

Судьи засчитали каждый раунд в пользу Лин. Рост и размах Лин оказались главным преимуществом в матче, так как Турдибекова, казалось, была просто не в состоянии справиться с соперницей. По окончании поединка Турдибекова не пожала руку сопернице, уйдя с ринга в слезах.

При этом победительница Лин была дисквалифицирована с Чемпионата мира по боксу среди женщин 2023 года, проводимого под эгидой Международной боксерской ассоциации, за несоответствие гендерным критериям и лишена бронзовой медали.

Во время дисквалификации Лин глава Международной ассоциации бокса заявил: «На основании тестов ДНК мы выявили ряд спортсменок, которые пытались обманом заставить своих коллег принимать их за женщин».

Ранее на этой неделе в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не прошедшие ранее гендерный тест боксерши Линь Ю-Тин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира допущены к участию в парижских Олимпийских играх. Столь противоречивое решение вызвало широкие споры.

В этот четверг боксерша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжиркой Хелиф через 46 секунд после начала поединка. Она заявила, что подобные условия состязаний - несправедливы.