Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал положить конец израильской оккупации палестинских земель и призвал правительства всего мира соблюдать международное право.

Его комментарии стали ответом на консультативное заключение Международного суда ООН (МС ООН), вынесенное две недели назад и касающееся присутствия Израиля в оккупированной Палестине.

Суд постановил, что продолжающаяся десятилетиями оккупация палестинских территорий является незаконной, а ситуация на оккупированном Израилем Западном берегу нарушает международные законы, касающиеся расовой сегрегации и апартеида.

«Решение окончательно проясняет, что присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях незаконно и должно быть прекращено как можно скорее», - сказал Уэлби. Он добавил, что в то время, когда в мире происходит все больше нарушений международного права, правительствам необходимо продемонстрировать «непоколебимую приверженность» решениям МС ООН. «Мы должны применять закон без страха или предпочтения в любых обстоятельствах», - сказал духовный лидер англикан. «Но слишком долго он применялся и соблюдался избирательно, что угрожает нашему общему миру и безопасности. Настало время обратить вспять эту глубоко пагубную тенденцию», - призвал он. Оглашая выводы суда две недели назад, председатель МC ООН Наваф Салам заявил, что Израиль должен выплатить палестинцам компенсацию за ущерб, причиненный оккупацией, добавив, что Совбез ООН, Генассамблея и все государства должны не признавать израильскую оккупацию законной. Салам добавил, что политика и практика Израиля на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме равносильна аннексии значительной части этих территорий и что Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях. Консультативное заключение не имеет обязательной силы, но обладает значительным юридическим и моральным авторитетом и может усилить давление на Израиль в связи с его продолжающейся войной в Газе. «За последние десятилетия я неоднократно посещал наших палестинских братьев и сестер-христиан, и для меня очевидно, что режим, навязанный одним израильскими правительством, <…> является режимом систематической дискриминации», - сказал Уэлби. «Аннексируя палестинские земли под незаконные поселения, лишая палестинцев доступа к их собственным природным ресурсам и насаждая систему военного правления, которая лишает их безопасности и справедливости, государство Израиль лишает палестинский народ достоинства, свободы и надежды», - добавил он. Глава англиканской церкви подчеркнул, что прекращение оккупации является «юридической и моральной необходимостью». «Я молюсь о том, чтобы все государства-члены ООН положительно отреагировали на это консультативное заключение, обеспечив соответствие своих индивидуальных и общих действий с ним, и проложили путь к реализации фундаментального права палестинского народа на самоопределение», - заключил Уэлби.