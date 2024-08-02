Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сделал заявление, где обратился к израильскому министру иностранных дел Исраэлю Кацу.

Он раскритиковал одиозные высказывания Каца в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы будем продолжать поддерживать его (президента Эрдогана - прим. ред.) еще больше и стоять за него еще решительнее», - написал Алтун на платформе Х.

«Нашему президенту и нашей стране нечему учиться у таких кровавых геноцидных убийц, как вы! За массовые убийства наших палестинских братьев и сестер и позорный геноцид, который вы совершили, однажды придется ответить», - предупредил турецкий чиновник.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Исраэль Кац вместо выполнения своих обязанностей постоянно делает Турцию и ее президента предметом своих бредовых идей, что, по его мнению, является болезненным состоянием.

Фидан также добавил: «Этот человек, чье присутствие в кабинете министров сводится лишь к одержимости клеветой и ложью, является памятником наглости и бесстыдства геноцидного правительства Нетаньяху».