Лидер ХАМАС Халед Машаль вновь заявил в пятницу, что палестинское движение не признает Израиль. Он подчеркнул, что убийство главы политбюро группировки Исмаила Хании «только укрепляет» палестинский народ.

Машаль сделал это заявление во время похорон своего телохранителя Васима Абу Шабана в мечети имама Мухаммеда бин Абдул Ваххаба в Дохе, Катар.

«Мы не пойдем на компромисс в отношении принципов и не признаем Израиль. Наш народ сохранит национальное единство, продолжая путь джихада, сопротивления и возвращения наших прав», — сказал Машаль.

«Наши враги [Израиль] не извлекают урок; они убивают наших лидеров уже сто лет, и что же произошло? Каждый раз, когда погибает один лидер, приходит другой; это только делает наш народ сильнее», — продолжил он.

Исмаил Хания был убит в среду в столице Ирана Тегеране. ХАМАС и Иран обвинили в убийстве Израиль, но Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Убийство произошло через несколько часов после того, как в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

На фоне происходящих событий растут опасения полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой» - стороны уже давно обмениваются трансграничными атаками. Также продолжается смертоносное наступление Израиля на сектор Газа, в результате которого с октября 2023 года погибло почти 39 500 человек.