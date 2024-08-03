Израиль и США готовятся к возможному непредсказуемому ответному удару Ирана по Израилю уже в эти выходные»

«Нет смысла. Израиль пересек все красные линии. Наш ответ будет быстрым и серьезным», — заявил неназванный иранский дипломат изданию The Wall Street Journal.

В свете возможной эскалации Пентагон объявил о размещении дополнительных военных активов на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Сабрина Сингх пояснила, что это делается для улучшения защиты американских сил, повышения обороноспособности Израиля и обеспечения готовности к различным сценариям.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность безопасности Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана и его прокси-движений.

Напряженность в регионе в очередной раз возросла после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании во время его визита в Иран. Сообщается, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести ответный удар по Израилю.

Эскалация происходит на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, где за почти 10 месяцев израильского наступления погибло около 39 500 палестинцев.

В апреле Иран и Израиль уже оказывались на грани полномасштабной войны после серии взаимных ударов. Кризис начался 1 апреля с израильской атаки на дипломатическое учреждение в Дамаске, в результате чего погибли высокопоставленные офицеры Революционной гвардии.

За израильской атакой последовал беспрецедентный иранский удар по Израилю 13 апреля. Тогда Иран выпустил более 300 ракет и беспилотников по Израилю – это стало первой прямой атакой с иранской территории. Израиль ответил 19 апреля, уничтожив часть системы ПВО С-300 в Иране.

Несмотря на серьезность ситуации, эксперты отмечают, что обе стороны, вероятно, стремятся избежать полномасштабной войны, ограничиваясь демонстрацией силы и точечными ударами.