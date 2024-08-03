Министр обороны США Ллойд Остин подписал служебную записку, отменяющую ранее заключенные досудебные соглашения с обвиняемыми по делам о нападениях 11 сентября 2001 года. Он также оставил за собой исключительное право на заключение подобных соглашений в будущем.

Ранее стало известно о достижении договоренностей с Халидом Шейхом Мохаммедом, предполагаемым организатором терактов 11 сентября, и двумя его сообщниками, содержащимися в тюрьме Гуантанамо. По данным The New York Times, заключенные согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение.

«С настоящего момента я отзываю ваши полномочия заключать досудебное соглашение по вышеуказанному делу и оставляю такие полномочия за собой. С настоящего момента, в порядке осуществления моих полномочий, я отзываю три досудебных соглашения, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу», — заявил Остин в своей записке.

Халид Шейх Мохаммед обвиняется в том, что был главным архитектором атак 2001 года, унесших жизни тысяч людей в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.

11 сентября 2001 года в США произошла серия террористических атак. Члены террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый разбился в поле в Пенсильвании. В результате атак погибло почти 3000 человек, что сделало этот день одним из самых трагических в истории США.