Национальная разведывательная академия Турции подготовила отчет «Радикальные правые в Израиле», анализирующий «фанатичные, склонные к насилию идеологии и практики» в израильской политике в контексте атак на сектор Газа.

Отчет рассматривает развитие радикальных правых и поселенческого движения в Израиле до событий 7 октября. Согласно документу, одной из наиболее влиятельных групп, определяющих политические и военные действия Израиля после 7 октября, являются фанатичные, склонные к насилию ультраправые группировки.

В отчете подчеркивается, что эти группы выступают за продолжение оккупации Газы, изгнание палестинцев и заселение этих территорий. Основной мотивацией называется религиозное убеждение в «обетованной земле» от реки Иордан до Средиземного моря.

Документ также отмечает напряженность между радикальными правыми и светскими военными элитами Израиля, особенно в отношении контроля над Западным берегом и Газой. Указывается на попытки премьер-министра Нетаньяху укрепить свою политическую поддержку путем эскалации конфликта.

В заключение отчет подчеркивает, что стремление ультраправых групп к постоянной оккупации Газы и еврейскому заселению территории создает новые точки напряженности с израильскими военными, которые считают это чрезмерно затратным с военной и финансовой точек зрения.