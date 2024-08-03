ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Главная мотивация израильских радикалов – «земля обетованная»
Национальная разведывательная академия анализирует радикальные правые идеологии в Израиле и их влияние на конфликт в Газе. По информации академии разведки, главная цель радикалов - оккупация «обетованной земли»
Главная мотивация израильских радикалов – «земля обетованная»
Фото: Reuters / Others
3 августа 2024 г.

Национальная разведывательная академия Турции подготовила отчет «Радикальные правые в Израиле», анализирующий «фанатичные, склонные к насилию идеологии и практики» в израильской политике в контексте атак на сектор Газа.

Отчет рассматривает развитие радикальных правых и поселенческого движения в Израиле до событий 7 октября. Согласно документу, одной из наиболее влиятельных групп, определяющих политические и военные действия Израиля после 7 октября, являются фанатичные, склонные к насилию ультраправые группировки.

В отчете подчеркивается, что эти группы выступают за продолжение оккупации Газы, изгнание палестинцев и заселение этих территорий. Основной мотивацией называется религиозное убеждение в «обетованной земле» от реки Иордан до Средиземного моря.

Документ также отмечает напряженность между радикальными правыми и светскими военными элитами Израиля, особенно в отношении контроля над Западным берегом и Газой. Указывается на попытки премьер-министра Нетаньяху укрепить свою политическую поддержку путем эскалации конфликта.

В заключение отчет подчеркивает, что стремление ультраправых групп к постоянной оккупации Газы и еврейскому заселению территории создает новые точки напряженности с израильскими военными, которые считают это чрезмерно затратным с военной и финансовой точек зрения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us