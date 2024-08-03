Турция с октября блокирует сотрудничество между НАТО и Израилем из-за войны в секторе Газа. Анкара настаивает, что альянс не должен взаимодействовать с Израилем как с партнером до окончания конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Израиль имеет статус партнера НАТО и развивает тесные отношения с военным альянсом и некоторыми его членами, в частности, с крупнейшим союзником – США.

Тем не менее Анкара яростно критикует вторжение Израиля в Газе, которое называет «геноцидом», и прекратила всю двустороннюю торговлю. Она также раскритиковала многих западных союзников за их поддержку Израиля.

Источники агентства, говоря на условиях анонимности, сообщили, что Турция наложила вето на все взаимодействие НАТО с Израилем с октября прошлого года, включая совместные встречи и учения, рассматривая резню Израилем палестинцев в секторе Газа нарушением основополагающих принципов НАТО.

Согласно информации, Турция сохранит эту позицию и не позволит Израилю продолжать или развивать взаимодействие с НАТО до тех пор, пока вторжение не закончится, поскольку она убеждена, что действия Израиля в Газе нарушают международное право и универсальные права человека.

Напомним, после саммита НАТО в Вашингтоне в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не может продолжать партнерство с израильской администрацией