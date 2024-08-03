ТУРЦИЯ
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Турция осудила жуткий теракт в Сомали
МИД Турции выразил соболезнования в связи с нападением в Могадишо, унесшим жизни 32 человек. Анкара подтвердила поддержку Сомали в борьбе с терроризмом
Турция осудила жуткий теракт в Сомали
Фото: Reuters / Others
3 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу теракта в столице Сомали, унесшего жизни 32 человек.

«С глубокой скорбью мы узнали о многочисленных жертвах и раненых в результате террористического акта, совершенного вчера (2 августа) в столице Сомали Могадишо. Мы самым решительным образом осуждаем этот гнусный террористический акт. Мы молимся о милости Аллаха для погибших и выражаем соболезнования народу Сомали. Турция продолжит поддерживать Сомали в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Вечером в пятницу на популярном пляже в Могадишо произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 32 мирных жителей и 63 получили ранения. Это самое смертоносное нападение в стране с октября 2022 года.

Государственные СМИ Сомали возложили ответственность на террористическую группировку «Аль-Шабаб», хотя она пока не взяла на себя ответственность.

Представитель полиции Абдифатах Аден сообщил, что один из нападавших подорвал себя, трое были убиты силами безопасности, а один захвачен живым. Также погиб один солдат.

Это нападение стало самым кровопролитным с октября 2022 года, когда в результате взрыва двух заминированных автомобилей погибло не менее 100 человек и 300 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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