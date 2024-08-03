Орловская область подверглась атаке БПЛА

Два беспилотника врезались в многоэтажный жилой дом под Орлом. Один человек пострадал. По данным местных властей, над Орловской областью за последние 12 часов были сбиты 17 БПЛА. Российские регионы стали регулярно подвергаться атакам беспилотников после начала полномасштабного вторжения России в Украину. #trtнарусском #россия #беспилотники #орел #бпла #атака #война #новости #трт #новостимира