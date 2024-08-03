ПОЛИТИКА
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Кандидат в президенты США Джилл Стайн опасается войны на Ближнем Востоке
Кандидат в президенты США Джилл Стайн в интервью TRT World заявила, что администрация Байдена позволила Израилю бесконтрольно вести войну на Ближнем Востоке после убийств Фуада Шукура, командира «Хезболлы», и Исмаила Хании, бывшего премьер-министра Палестины, главы политического бюро ХАМАС, игравшего ведущую роль в мирных переговорах. #trtнарусском #выборысша #стайн #сша #выборы #новости #трт #новостимира
Кандидат в президенты США Джилл Стайн опасается войны на Ближнем Востоке / Others
3 августа 2024 г.
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