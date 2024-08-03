В ночь на 3 августа силы ПВО России сбили 75 беспилотников, атаковавших несколько регионов страны, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 36 дронов были уничтожены над Ростовской областью, 17 — над Орловской, девять — над Белгородской, восемь — над Курской, два — над Рязанской, а также по одному дрону над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион подвергся атаке 55 дронов, однако количество сбитых беспилотников не уточнил. По его словам, повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах, пострадавших нет.

В Морозовском районе, где расположен военный аэродром, по данным телеграм-канала Astra, под удар попала база с боеприпасами. Генштаб ВСУ также отчитался об атаке на этот аэродром, утверждая, что были поражены склады с боеприпасами, включая управляемые авиационные бомбы.

Глава администрации Каменского района Владимир Савин сообщил, что шесть беспилотников атаковали емкости с топливом, вызвав пожар, который уже потушен. Пострадавших в результате атаки нет.

В Курской области, по словам губернатора Алексея Смирнова, было сбито шесть беспилотников. О каких-либо повреждениях или пострадавших он не упомянул.

В Орловской области два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, сообщил губернатор Андрей Клычков. Один человек обратился за медицинской помощью, компания-застройщик взяла на себя восстановление здания.

В Белгородской области, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотники атаковали нефтебазу, вызвав пожар в одном из резервуаров, который был оперативно потушен. Пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.