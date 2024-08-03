Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН и Организацию Исламского Сотрудничества (ОИС) с просьбой провести экстренные заседания в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Иранский чиновник сообщил, что в Тегеране ведутся консультации с Турцией по вопросам, касающимся Палестины, и выразил благодарность турецкому государству и народу за их поддержку.

Чиновник подчеркнул, что единство и солидарность мусульманских стран способны предотвратить акты государственного терроризма и убийства, которые совершает Израиль. Однако, по его словам, это единство пока проявляется недостаточно сильно.

Иран ожидает от мусульманских стран и международных организаций объединения против Израиля, который, как заявляется, нарушает права палестинского народа. Чиновник призвал к введению санкций против Израиля в различных сферах, чтобы защитить права палестинцев.

Он также подчеркнул, что Иран оставляет за собой право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и предупредил о возможных ответных мерах.

По его словам, если бы международное сообщество дало должный ответ на предыдущие нападения Израиля, включая атаку на иранское посольство в Дамаске, Израиль не осмелился бы совершить нынешние действия.

Исмаил Хания был убит в среду в столице Ирана Тегеране. ХАМАС и Иран обвинили в убийстве Израиль, но Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Убийство произошло через несколько часов после того, как в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.