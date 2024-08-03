Воздушные силы ВСУ сообщили, что российская армия в ночь на 3 августа использовала 29 дронов и четыре ракеты для атаки на украинские территории. Среди примененных ракет были две зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 и две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

С помощью систем ПВО удалось сбить 24 из 29 беспилотников, атакующих Херсонскую, Одесскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Киевскую, Винницкую и Житомирскую области.

В Винницкой области в результате атаки дронов пострадал объект инфраструктуры, о чем сообщила заместитель начальника администрации Наталья Заболотная. ГСЧС Украины подтвердила, что на месте возник пожар. Никто из работников предприятия и гражданского населения не пострадал.

В Николаевской области глава военной администрации Виталий Ким сообщил о сбитии двух беспилотников. В одном из населенных пунктов Березнеговатской общины обломки одного из дронов вызвали возгорание двух хозяйственных построек. Огонь был быстро потушен, пострадавших нет.

По сообщениям местных властей, в Херсонской области силы ПВО сбили пять беспилотников, а в Днепропетровской области уничтожили три, один из которых был разведывательным.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.