Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан собирается посетить Египет 4-5 августа по приглашению своего коллеги, министра иностранных дел Египта Бедра Абдулати. В ходе визита планируется обсудить двусторонние политические, экономические и культурные отношения, а также актуальные региональные вопросы.

Бедр Абдулати был назначен министром иностранных дел, миграции и египтян за рубежом в правительстве, сформированном в начале июля. Для министра Фидана это будет первая официальная встреча с новым египетским министром.

Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет 14 февраля после 12-летнего перерыва стал важным этапом в двусторонних отношениях. В ходе визита была подписана совместная декларация о созыве Совета по стратегическому сотрудничеству высшего уровня под председательством президентов обеих стран.

Министры Фидан и Абдулати обсудят подготовку к первому заседанию Совета по стратегическому сотрудничеству высшего уровня, которое планируется провести во время визита президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в Турцию. Также будет рассмотрено текущее состояние около 20 соглашений, которые предполагается подписать на встрече.

Основными темами переговоров станут долгосрочные возможности сотрудничества в области энергетики, здравоохранения, туризма и оборонной промышленности. Цель — увеличить торговый оборот, который сейчас составляет около 10 млрд долларов, до 15 млрд долларов.

Также в повестке дня значатся события в Газе, палестинский вопрос и гуманитарная помощь Газе, а также растущая напряженность в регионе. Визит также затронет события в Ливии, Судане и Сомали, которые будут всесторонне обсуждены.

Ожидается, что министр Фидан посетит Эль-Ариш и пограничный переход Рафах. Он также планирует посетить логистический центр Египетского Красного Полумесяца, где будут рассмотрены вопросы гуманитарной помощи, отправляемой из Турции в Газу.