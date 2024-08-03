Западные лидеры обнимаются с военными преступниками Израиля

В последние недели июля лидеры многих западных стран, в том числе Франции, Великобритании, Италии и США, обнимались с израильскими чиновниками, в то время как Тель-Авив продолжает свою войну и геноцид в осажденной Газе. Так, в Конгрессе США наглая ложь Нетаньяху о том, что Израиль ведет войну практически без жертв, даже вызвала аплодисменты американских законодателей. Тем временем, в Газе наблюдается невиданных масштабов продовольственный кризис — полмиллиона палестинцев испытывают «катастрофический» голод. #trtнарусском #политики #запад #израиль #новости #трт #новостимира