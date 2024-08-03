Министерство юстиции США совместно с Федеральной торговой комиссией подали гражданский иск в окружной суд Центрального округа Калифорнии против компаний TikTok Inc., ByteDance Ltd. и их аффилированных структур за нарушение Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

«COPPA запрещает операторам веб-сайтов сознательно собирать, использовать или раскрывать личную информацию детей младше 13 лет без уведомления и получения согласия их родителей», — говорится в заявлении Министерства юстиции.

«Закон также требует, чтобы операторы веб-сайтов удаляли личную информацию, собранную у детей, по просьбе их родителей», — добавили в ведомстве.

Министерство юстиции напомнило, что в 2019 году правительство США подало иск против предшественника TikTok — приложения Musical.ly — за нарушение COPPA. С тех пор на ответчиков было наложено судебное предписание, обязывающее их предпринимать конкретные меры для соблюдения требований COPPA.

«Согласно жалобе, с 2019 года до настоящего времени TikTok сознательно позволял детям создавать обычные аккаунты, просматривать и делиться короткими видео и сообщениями со взрослыми и другими пользователями на платформе TikTok», — говорится в заявлении.

«Ответчики собирали и хранили широкий спектр личной информации детей, не уведомляя и не получая согласия их родителей», — добавили в министерстве.

Министерство юстиции утверждает, что даже для аккаунтов, созданных в «Детском режиме» — версии TikTok, предназначенной для детей младше 13 лет, ответчики незаконно собирали и хранили электронные адреса и другие виды личной информации детей.

Кроме того, когда родители обнаруживали аккаунты своих детей и просили удалить их, ответчики часто не выполняли эти просьбы, подчеркнули в ведомстве.

«Министерство глубоко обеспокоено тем, что TikTok продолжает собирать и хранить личную информацию детей, несмотря на судебный запрет на такие действия», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бенджамин Мизер.