ПОЛИТИКА
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Революционная гвардия Ирана: Хания убит снарядом, месть неизбежна
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сообщили в Революционной гвардии Ирана
Революционная гвардия Ирана: Хания убит снарядом, месть неизбежна
Фото: AA / AA
3 августа 2024 г.

Революционная гвардия Ирана заявила, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании было спланировано и осуществлено Израилем при поддержке правительства США.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 кг, выпущенным за пределами резиденции, где проживали гости»,- отметили в Революционной гвардии Ирана.

Революционная гвардия Ирана заверила, что месть за Ханию неизбежна и будет реализована «в нужное время и в нужном месте».

Ранее Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) с просьбой провести экстренные заседания в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Иранский чиновник сообщил, что в Тегеране ведутся консультации с Турцией по вопросам, касающимся Палестины, и выразил благодарность турецкому государству и народу за их поддержку.

Исмаил Хания был убит в среду в столице Ирана Тегеране. ХАМАС и Иран обвинили в убийстве Израиль, но Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Убийство произошло через несколько часов после того, как в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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