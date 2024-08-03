Революционная гвардия Ирана заявила, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании было спланировано и осуществлено Израилем при поддержке правительства США.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 кг, выпущенным за пределами резиденции, где проживали гости»,- отметили в Революционной гвардии Ирана.

Революционная гвардия Ирана заверила, что месть за Ханию неизбежна и будет реализована «в нужное время и в нужном месте».

Ранее Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) с просьбой провести экстренные заседания в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Иранский чиновник сообщил, что в Тегеране ведутся консультации с Турцией по вопросам, касающимся Палестины, и выразил благодарность турецкому государству и народу за их поддержку.

Исмаил Хания был убит в среду в столице Ирана Тегеране. ХАМАС и Иран обвинили в убийстве Израиль, но Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Убийство произошло через несколько часов после того, как в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.