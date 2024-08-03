В Стамбуле собралось более 100 юристов со всего мира, чтобы обсудить подходы международного права к обвинениям в геноциде, который совершает Израиль в Газе.

Симпозиум под названием «Переосмысление международного права после Газы» стартовал в Университете Босфора. Мероприятие организовано при поддержке TRT и направлено на разработку предложений по улучшению международного права и защите прав человека.

Ректор Университета Босфора, профессор доктор Мехмет Наджи Инджи, отметил, что юридический факультет университета был создан всего три года назад:

«Целью симпозиума является обсуждение того, как должны формироваться основы международного права в будущем, особенно в контексте предотвращения подобных актов геноцида. Мы надеемся, что такие трагедии больше не повторятся, но важно разработать механизмы и системы, которые позволят международному праву эффективно защищать человечество».

Заместитель декана юридического факультета, доцент доктор Али Эмрах Бозбайындыр, подчеркнул высокий уровень мероприятия:

«Несмотря на то, что это первая международная конференция, организованная нашим факультетом, можно с уверенностью сказать, что это одно из самых значимых событий на эту тему не только в Турции и регионе, но и в мире. Среди выступающих — выдающиеся ученые с международной репутацией».

Судья Сираджуддин Деса из Южной Африки отметил, что с большим удовольствием принял участие в симпозиуме:

«Я приехал из Кейптауна, и за 25 лет своей судейской практики я всегда был связан с делом Палестины. Здесь мы обсуждаем будущее Палестины на интеллектуальном уровне».

На симпозиуме обсуждались такие темы, как «Правосудие для Палестины и потенциал Международного суда ООН», «Международное гуманитарное право: доступ, права, цифровые пространства и будущее», а также «Социальные и экономические права на оккупированных палестинских территориях».

В числе спикеров также выступили бывшие специальные докладчики ООН по палестинскому вопросу Ричард Фальк и Майкл Линк.

Конференция завершится завтра.