3 августа 2024 года на сербском оборонном заводе «Крушик» в Валево произошел взрыв в помещении, где производят мины. Три сотрудника предприятия получили ранения при работе с капсюлем.

«В помещении для производства мин 3 августа 2024 года при работе с капсюлем ранения получили три человека. Инцидент не имел широкого масштаба, что позволило избежать большего ущерба здоровью людей и материального ущерба», - отметили на предприятии.

Ранее «Крушик» обвиняли в поставке боеприпасов на украинский рынок. Концерн отвергал обвинения и заявлял, что подобными публикациями предприятию хотят нанести ущерб.

«Отмечаем, что все «дело» в СМИ построено на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя,» — пояснили в компании.

«Крушик» является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии и занимается производством различных боеприпасов, противотанковых ракет и минометов.