В Газе стремительно распространяются кожные заболевания среди детей

Кожные заболевания стремительно распространяются среди детей сектора Газа. Они вызваны антисанитарными условиями, в которых вынуждены жить люди. Врачи в переполненных больницах эксклава испытывают колоссальную нагрузку. Кроме того, из-за израильской блокады в Газе остро не хватает лекарств и средств гигиены. #trtнарусском #палестина #газа #эпидемия #болезни #shorts #новости #трт #секторгаза