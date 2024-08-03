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В Газе стремительно распространяются кожные заболевания среди детей
Кожные заболевания стремительно распространяются среди детей сектора Газа. Они вызваны антисанитарными условиями, в которых вынуждены жить люди. Врачи в переполненных больницах эксклава испытывают колоссальную нагрузку. Кроме того, из-за израильской блокады в Газе остро не хватает лекарств и средств гигиены. #trtнарусском #палестина #газа #эпидемия #болезни #shorts #новости #трт #секторгаза
В Газе стремительно распространяются кожные заболевания среди детей / Others
3 августа 2024 г.
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