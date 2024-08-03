ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Хезболла» обстреляла Израиль в ответ на авианалеты
«Хезболла» нанесла удары из реактивных систем залпового огня по израильским поселениям в Западной Галилее
«Хезболла» обстреляла Израиль в ответ на авианалеты
Фото: Reuters / Reuters
3 августа 2024 г.

Движение «Хезболла» нанесло удары из реактивных систем залпового огня по израильским поселениям в Западной Галилее в ответ на авианалеты, в результате которых погибли трое ее бойцов.

В заявлении «Хезболлы», размещенном в телеграм-канале, говорится об обстреле израильских военных баз в Авивиме, Бараме и Шломи.

«По неприятельским силам были выпущены десятки ракет, зафиксированы потери противника в живой силе и технике», — сказано в тексте.

Ранее израильские ВВС атаковали позиции «Хезболлы» в Аит-эш-Шабабе, Тейр-Харфе и Эль-Эдейсе. По сведениям местных властей, в этих поселках есть пострадавшие, разрушено несколько домов. Спасатели из службы гражданской обороны ведут разбор завалов в поисках возможных жертв.

Тем временем, четверо палестинцев погибли в результате удара израильского беспилотника по городу Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA. Израильская армия подтвердила эту информацию в своих социальных сетях.

Утром также сообщалось, что пятеро палестинцев погибли в результате авиаудара по автомобилю в Тулькарме на Западном берегу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us