Движение «Хезболла» нанесло удары из реактивных систем залпового огня по израильским поселениям в Западной Галилее в ответ на авианалеты, в результате которых погибли трое ее бойцов.

В заявлении «Хезболлы», размещенном в телеграм-канале, говорится об обстреле израильских военных баз в Авивиме, Бараме и Шломи.

«По неприятельским силам были выпущены десятки ракет, зафиксированы потери противника в живой силе и технике», — сказано в тексте.

Ранее израильские ВВС атаковали позиции «Хезболлы» в Аит-эш-Шабабе, Тейр-Харфе и Эль-Эдейсе. По сведениям местных властей, в этих поселках есть пострадавшие, разрушено несколько домов. Спасатели из службы гражданской обороны ведут разбор завалов в поисках возможных жертв.

Тем временем, четверо палестинцев погибли в результате удара израильского беспилотника по городу Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA. Израильская армия подтвердила эту информацию в своих социальных сетях.

Утром также сообщалось, что пятеро палестинцев погибли в результате авиаудара по автомобилю в Тулькарме на Западном берегу.