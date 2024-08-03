Призыв главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании поддержать палестинцев, сделанный им незадолго до его убийства в Тегеране, нашел отклик в Стамбуле. В воскресенье тысячи людей собрались на площади Айя-София, чтобы выразить протест против действий Израиля и поддержать Газу.

Толпы людей начали стекаться к месту проведения митинга с разных уголков исторического центра Стамбула, таких как Эминёню, парк Гюльхане и район Малая Айя-Софья. По мере приближения к площади, улицы и переулки, ведущие к Айя-Софии, заполнились людьми.

Митингующие не уместились на площади и заполнили прилегающие улицы. Участники несли турецкие и палестинские флаги, а также знамена с исламской символикой и куфией, скандируя лозунги в поддержку свободы Палестины.

Прозвучали лозунги «Свободная Палестина от реки до моря», «США - убийцы, убирайтесь из Палестины», «Убийца Израиль, убирайся из Палестины», «Наши кровь и жизнь за Аксу», «Слава ХАМАС, продолжайте сопротивление».

Участники также несли плакаты с надписями на турецком, арабском и английском языках, где осуждались действия Израиля: «В Газе геноцид», «Израиль, останови геноцид», «Остановите резню, дети не должны умирать».

Активисты платформы «Свободный Иерусалим» и фонда «Любители пророка» прошли маршем от площади Баязид до площади Айя-София. В ходе марша участники несли плакаты с изображением Исмаила Хании, убитого в результате покушения.

Из-за марша в районе Султанахмет были приостановлены трамвайные рейсы. Перед некоторыми зарубежными сетевыми ресторанами были приняты меры безопасности. Толпа протестующих свистела перед этими ресторанами в знак протеста. Протестующие в конечном итоге собрались на площади Айя-София, объединившись с другими группами участников акции.