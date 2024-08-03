По информации, полученной от источников в службах безопасности, Хыдыр Коркут, член террористической организации PKK/KCK, занимал руководящие позиции в нескольких ассоциациях, связанных с этой организацией в Австрии. Он координировал действия террористов и организовывал различные акции.

После того как о его деятельности стало известно, Коркут был взят под наблюдение.

22 июля он был задержан при попытке въезда в Турцию. Операция была проведена совместно Национальной разведывательной организацией (MİT) и Управлением безопасности Измира.

После завершения процедуры задержания террорист был предан суду. Коркут был заключен под стражу.