Согласно заявлению ВСУ, подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота России, находившаяся в порту Севастополя, была успешно поражена и сразу же затонула.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также сообщил, что был успешно поражен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 на Крымском полуострове. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

Ранее подводная лодка «Ростов-на-Дону» получила серьезные повреждения в результате украинского ракетного удара 13 сентября 2023 года.

В заявлении также добавлено, что украинские ракетные и военно-морские подразделения в пятницу значительно повредили четыре пусковые установки системы ПВО «Триумф».

Россия пока не отреагировала на эти заявления.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.