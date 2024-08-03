В результате авиаудара израильской армии по югу Ливана погиб 17-летний подросток, еще шестеро мирных жителей получили ранения. Министерство здравоохранения Ливана уточнило, что девушка скончалась в результате обстрела населенного пункта. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие были госпитализированы в различные больницы региона для получения необходимого лечения.

Ранее Движение «Хезболла» нанесло удары из реактивных систем залпового огня по израильским поселениям в Западной Галилее в ответ на авианалеты, в результате которых погибли трое ее бойцов.

В заявлении «Хезболлы», размещенном в телеграм-канале, говорится об обстреле израильских военных баз в Авивиме, Бараме и Шломи.

«По неприятельским силам были выпущены десятки ракет, зафиксированы потери противника в живой силе и технике», — сказано в тексте.