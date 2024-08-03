Российские войска усилили наступление в Донецкой области, особенно в районе стратегически важного города Покровск. За неделю им удалось продвинуться примерно на 57 квадратных километров, что является одним из крупнейших территориальных приобретений с весны.

Российские силы применяют тактику массированных авиаударов с последующими пехотными атаками. «Это значительная угроза... потому что Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиаударов, наносимых по позициям украинских защитников», — отметил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук (здесь и далее цитата по Reuters).

Авиаэксперт Валерий Романенко из Киева рассказал, что россияне в своей тактике делают ставку на управляемые бомбы и «мясные штурмы». «Русские не прорывают нашу оборону, они оттесняют ее назад. Они продвигаются на 100, 150, 200 метров каждый день, используя эту тактику: сбрасывают управляемые бомбы, затем «мясной штурм», [и если те] отбиты, снова сбрасывают управляемые бомбы, снова «мясной штурм», — пояснил он.

Наступление вызвало резкое увеличение числа гражданских лиц, покидающих район боевых действий. По словам волонтера Романа Бугаева, количество запросов на эвакуацию выросло примерно в десять раз за последние две недели.

Антонина Калашникова, эвакуированная из Новогродовки, рассказала о своем опыте: «Они начали сильно бомбить, и стало крайне страшно. Мы не спали всю ночь и решили уехать».

Министерство обороны России заявило о захвате пяти населенных пунктов в Донецкой области за последнюю неделю. Эксперты отмечают, что украинские войска испытывают серьезное давление на нескольких участках фронта.