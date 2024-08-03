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США и Великобритания эвакуируют граждан из Ливана
На фоне обострения ситуации между Израилем и «Хезболлой» западные страны призывают своих граждан покинуть Ливан, опасаясь эскалации конфликта
США и Великобритания эвакуируют граждан из Ливана
Бейрут / Фото: Reuters / Others
3 августа 2024 г.

Посольство США в Бейруте призвало американцев срочно покинуть Ливан любым доступным транспортом. Власти рекомендуют гражданам «бронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту».

Для оставшихся в стране американцев посольство советует «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени».

Великобритания также призвала своих граждан покинуть Ливан, предупреждая, что «ситуация в стране может быстро ухудшиться».

Причиной эвакуации стало обострение конфликта между Израилем и «Хезболлой». После серии взаимных ударов и гибели высокопоставленных лиц с обеих сторон напряженность в регионе достигла критической отметки.

На прошлой неделе Израиль убил командира «Хезболлы» Фуада Шукра, а днем позже – лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Шиитское движение привело свои силы в состояние «повышенной готовности», а Иран пообещал Израилю «суровое наказание».

На фоне растущей угрозы эскалации конфликта ряд стран, включая Азербайджан, Россию, Армению, Казахстан и Беларусь, также рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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