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На границе Ливана и Израиля вновь напряженно
«Хезболла» выпустила 50 ракет по Верхней Галилее на фоне усиления военного присутствия США в регионе. Растут опасения полномасштабной войны
На границе Ливана и Израиля вновь напряженно
«Железный купол» перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана / Фото: Reuters / Others
4 августа 2024 г.

Ранним утром в воскресенье «Хезболла» осуществила массированный ракетный обстрел северного Израиля из южного Ливана. По данным израильских СМИ, по Верхней Галилее было выпущено не менее 50 ракет. В ответ была активирована система противоракетной обороны «Железный купол».

«Хезболла» заявила, что обстрел был ответом на израильские удары по ливанским деревням, в результате которых погибли мирные жители. Ливанское движение отрицает связь атаки с недавним убийством своего высокопоставленного командира.

На фоне растущей напряженности США усиливают военное присутствие в регионе. Пентагон объявил о направлении дополнительных истребителей и военных кораблей на Ближний Восток. США, Великобритания и ряд других стран призвали своих граждан покинуть Ливан.

Президент США Джо Байден выразил надежду на деэскалацию. На вопрос о возможности отказа Ирана от угроз возмездия Израилю он ответил: «Я надеюсь на это. Я не знаю».

Ситуация осложняется продолжающимся конфликтом в секторе Газа, где с октября погибло около 40 000 человек. Эксперты опасаются, что эскалация может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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