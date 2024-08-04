Президент США Джо Байден заявил, что американские власти продолжают работать над освобождением Марка Фогеля, гражданина США, отбывающего 14-летний срок в России за контрабанду наркотиков. Это заявление прозвучало после крупнейшего со времен холодной войны обмена заключенными между Россией и Западом.

63-летний Фогель, бывший учитель Англо-американской школы Москвы, был арестован в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево с 17 граммами марихуаны, которую он, по его словам, использовал в медицинских целях.

«Мы не отказываемся от этого», — ответил Байден на вопрос журналистов о деле Фогеля. Когда его попросили уточнить сроки возможного освобождения, президент парировал: «Вы хотите, чтобы я рассказал вам заранее, чтобы он не вышел?»

Семья Фогеля выразила разочарование отсутствием прогресса в его деле. Сестра учителя, Энн Фогель, заявила в интервью PBS NewsHour, что Марк никогда не был в приоритете. «Он был осужден по той же статье, что и Бриттни Грайнер, но его никогда не признавали незаконно задержанным. И за нами нет ни NBA, ни The Wall Street Journal, поэтому нам было очень трудно вытащить нашего человека», — рассказала она.

Недавний обмен заключенными между Россией и Западом, охвативший 24 человека, включая журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, не затронул дело Фогеля. Энн Фогель, комментируя эту ситуацию, назвала ее «абсолютно несправедливой».

Напомним, в четверг в аэропорту Анкары под курацией Национальной разведывательной организации Турции состоялся беспрецедентный обмен заключенными, затронувший семь стран. В ходе операции 8 человек вернулись в Россию с Запада, в то время как 16 человек отправились в обратном направлении.

Среди освобожденных — россиянин Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, освобождение которых ранее президент США Джо Байден называл приоритетной задачей. Примечательно, что в рамках обмена Москва также освободила нескольких российских оппозиционеров.