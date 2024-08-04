На митинге в Джорджии кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал недавний обмен заключенными между Россией и Западом, организованный администрацией Джо Байдена. Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина, назвав сделку выгодной для России, и раскритиковал условия обмена.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну отличную сделку, — заявил Трамп. — Они освободили некоторых из величайших убийц в мире. Они получили некоторых самых злых убийц. И мы вернули наших людей, но, Боже, мы заключили несколько ужасных, ужасных сделок. И приятно осозновать, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент?».

Трамп также заявил, что во время его президентства было освобождено 59 заложников без каких-либо выплат.

В рамках последнего обмена с РФ были освобождены 16 человек, включая американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Обоим были предъявлены обвинения в шпионаже, которые США считают необоснованными. Гершкович и Уилан были приговорены к 16 годам лишения свободы каждый.

Обмен также включал освобождение журналистов Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы. Всего из российских тюрем вышли 16 человек, в том числе пять граждан Германии, а также российские оппозиционеры. Байден поблагодарил Турцию и ряд европейских стран за содействие в организации обмена.