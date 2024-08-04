В Стамбуле прошел многотысячный митинг в память об Исмаиле Хание

Десятки тысяч человек пришли на митинг «Последний призыв Исмаила Хании» на площади Султанахмет перед мечетью Айя-Софья. Протестующие поддержали палестинцев и призвали Израиль остановить свои преступления. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в Тегеране в результате нападения Израиля. #Палестина #Газа #Стамбул #Турция #ХАМАС #Хания #ИсмаилХания #лидерХАМАС #митиг #протест #призыв #последнийпризыв