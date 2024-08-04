В Стамбуле тысячи людей вышли в ответ на призыв мученика Исмаила Хании

Тысячи людей собрались на площади «Айя-Софья» в Стамбуле на акцию «Последний призыв от мученика Хании», организованную под руководством Платформы поддержки Палестины.Глава политического бюро ХАМАС посвятил свою жизнь палестинскому движению сопротивления, стремясь освободить Палестину от израильской оккупации. Исмаил Хания погиб 31 июля в результате израильского авиаудара по резиденции для почетных гостей в Иране, где он находился для участия в инаугурации президента Пезешкиана. #Палестина #Газа #Стамбул #Турция #ХАМАС #Хания #ИсмаилХания #лидерХАМАС #митиг #протест