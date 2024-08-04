ПОЛИТИКА
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Тысячи людей вышли на уллицы отпраздновать переизбрание президента Николаса Мадуро в Каракасе
Тысячи людей вышли на улицы в Каракасе, чтобы отпраздновать переизбрание президента Николаса Мадуро и призвать к миру в стране. Напомним, президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Мадуро получил большее количество голосов, а именно 51,95%. #венесуэла #мадуро #выборы #каракас #латинаямерика #политика #президент #миру #демократия #южнаяамерика #новости
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4 августа 2024 г.
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