Тысячи людей вышли на уллицы отпраздновать переизбрание президента Николаса Мадуро в Каракасе

Тысячи людей вышли на улицы в Каракасе, чтобы отпраздновать переизбрание президента Николаса Мадуро и призвать к миру в стране. Напомним, президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Мадуро получил большее количество голосов, а именно 51,95%. #венесуэла #мадуро #выборы #каракас #латинаямерика #политика #президент #миру #демократия #южнаяамерика #новости