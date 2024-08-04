ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
ХАМАС выбирает лидера
Палестинское движение начало консультации по выбору нового главы политбюро после убийства Исмаила Хании в Тегеране
ХАМАС выбирает лидера
Фото: Reuters / Others
4 августа 2024 г.

Палестинское движение ХАМАС приступило к процессу выбора нового руководителя после убийства Исмаила Хании в Тегеране. Об этом организация сообщила в субботу в официальном заявлении.

«После мученической смерти нашего лидера [Исмаила Хании] руководство движения начало широкий процесс консультаций в рамках своих руководящих и консультативных институтов для выбора нового главы движения», — говорится в заявлении.

Движение ХАМАС подчеркнуло, что убийство Хании «сделает ХАМАС и палестинское сопротивление только сильнее и более решительными в продолжении его пути и подхода». Палестинское движение заявило, что объявит результаты консультаций по выбору нового лидера после завершения консультаций.

Исмаил Хания был убит в среду утром в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате нападения также погиб телохранитель Хании. Иранские официальные лица возложили ответственность за убийство на Израиль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us