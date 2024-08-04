Палестинское движение ХАМАС приступило к процессу выбора нового руководителя после убийства Исмаила Хании в Тегеране. Об этом организация сообщила в субботу в официальном заявлении.

«После мученической смерти нашего лидера [Исмаила Хании] руководство движения начало широкий процесс консультаций в рамках своих руководящих и консультативных институтов для выбора нового главы движения», — говорится в заявлении.

Движение ХАМАС подчеркнуло, что убийство Хании «сделает ХАМАС и палестинское сопротивление только сильнее и более решительными в продолжении его пути и подхода». Палестинское движение заявило, что объявит результаты консультаций по выбору нового лидера после завершения консультаций.

Исмаил Хания был убит в среду утром в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате нападения также погиб телохранитель Хании. Иранские официальные лица возложили ответственность за убийство на Израиль.