Израильская переговорная группа, прибывшая в Каир для обсуждения обмена пленными с палестинскими движениями, внезапно вернулась в Тель-Авив. По данным газеты Yedioth Ahronoth, причиной стали разногласия с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В состав делегации входили главы «Моссада» и «Шин Бет», а также координатор по операциям на палестинских территориях.

«Отъезд делегации в Каир является результатом сильного американского давления на Израиль и Египет в последние дни с целью продолжить переговоры по сделке с заложниками, несмотря на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании», — сообщил новостной сайт Walla.

СМИ также сообщили о напряженном телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и Нетаньяху. Нетаньяху уверял Байдена, что Израиль добивается прогресса в переговорах с ХАМАС и делегация вскоре направится для их возобновления. По сообщению Channel 12, Байден резко раскритиковал израильского премьера, попросив его «перестать нести чушь» и не воспринимать помощь США «как само собой разумеющееся».

Убийство Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте нанесло серьезный удар по переговорному процессу. ХАМАС, Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за эти убийства, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Несмотря на продолжающиеся усилия по достижению соглашения, переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа остаются в тупике.