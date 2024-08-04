В приграничном городе Шебекино Белгородской области произошла трагедия в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после удара дрона по многоквартирному дому.

«От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо этого инцидента, в Шебекино зафиксированы атаки еще нескольких дронов. В результате повреждены два многоквартирных дома - разбиты стекла и пострадала внутренняя отделка квартир. Два частных дома также подверглись нападению, что привело к возгоранию крыш. Губернатор отметил: «Возгорание в домах ликвидировано. В домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы».

После российского вторжения в Украину Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам. Накануне в Белгороде и Шебекино неоднократно объявляли ракетную опасность, а вечером предупреждение распространилось на весь регион.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.